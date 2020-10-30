صورة.. أصالة تعدل عن قرارها وتحضر ختام الجونة بصحبة "أبو"

رنا صلاح الدين - عدلت الفنانة السورية أصالة عن قرارها في عدم حضورها حفل ختام فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وحضرت وظهرت على الريد كاربت.

وعلم موقع الخليج 365 من مصادر مقربة من الفنانة أصالة، إن عدولها عن قرارها بعدما طلب منها رجل الأعمال نجيب ساويرس حضور حفل الختام، الأمر الذي جعلها توعده بالحضور، وحرصت أصالة على الوفاء بوعدها، حيث أن أصالة متواجدة في الجونة منذ عدة أيام، وذلك لقضائها إجازة بصحبة أسرتها، وكانت قررت عدم الحضور لرغبتها في قضاء الإجازة بعيدا عن الأضواء.

وأطلت أصالة بإطلالة أنيقة على ريد كاربت المهرجان، حيث ارتدت فستانا ذات لون أسود، واصطحبها المطرب أبو أثناء سيرها من على الريد كاربت.

أصالة بصحبة أبو في ختام مهرجان الجونة

وبدأ منذ قليل توزيع جوائز المهرجان للأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات هذه الدورة.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتضمنت فعاليات مهرجان الجونة مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

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وعُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتعد منصة الجونة هي ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب؛ لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتعد دورة هذا العام استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

ويعتبر "مهرجان الجونة" الأول الذي يتحدى فيروس كورونا، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، مع التنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يجري التعقيم الذاتي عبر البوابات المخصصة للتعقيم.