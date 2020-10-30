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رامز أمير يستعرض مهاراته البدنية على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الفنان رامز أمير على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، وقام بأداء بعض الحركات ، كما قام بحركة "فتح حوض" على السجادة الحمراء ليبرز مدى لياقته البدنية.

 


رامز أمير

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ويشهد حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة  حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، الذين يحرصون على التواجد على سجادته الحمراء، ومتابعة حفل توزيع جوائز المهرجان الطويلة والقصيرة والوثائقية وغيرها من الجوائز.

وكانت ليلة الافتتاح شهدت عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى

وحرص المهرجان على تقديم دورة آمنة ومن أجل تحقيق إجراءات السلامة والأمان والتباعد الاجتماعي بخصوص وباء (كوفيد-19)، قام المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسئولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان.

 

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