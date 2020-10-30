شكرا لقرائتكم خبر عن مغامرات محمد رمضان مستمرة فى دبى.. يحمل ثعبانا وبيأكل نمر ودب.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم محمد رمضان مغامراته في مدينة دبي، فبعد نشره بالأمس فيديو يتضمن منافسته لحيوان اللايجر وتغلبه عليه، حينما أخذ الحبل من فمه، ظهر اليوم في فيديو آخر أثناء زيارته لمجموعة من الحيوانات ما بين ثعبان قام بحمله على أكتافه، وعدد من الحيوانات الأخرى الذى قام بإطعامها من بينها الدب، والنمر والزرافة.



محمد رمضان بيأكل الزرافة

وكان ظهر النجم محمد رمضان بالأمس خلال فيديو في وصلة نزال مع حيوان "اللايجر" عبر حسابه على موقع إنستجرام، وذلك عبر تمكنه من شد الحبل من فمه، وعلق على الفيديو قائلا: "الحمد لله أول واحد يفوز على اللايجر.. أبطال عالم حاولوا ومقدروش"، وفى نهاية الفيديو حرص المحيطون برمضان على تهنئته حينما أكدوا أنه أول شخص يتغلب عليه بتلك الطريقة.



محمد رمضان و النمر

من ناحية أخري شارك النجم محمد رمضان متابعيه بأهم لحظاته، مثلما حصل مؤخرًا حينما استعرض فيديو عبر حسابه على موقع إنستجرام، أثناء تلقيه هدايا من معجبيه في مدينة أبو ظبي، حيث جاءت الهدية على شكل مجموعة من العطور، ما إن يتم فتحها حتي يتم تشغيل كليبه الأخير "يا حبيبي".

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محمد رمضان مع الدب

وتلك ليست المرة الأولى الذى يستعرض رمضان الهدايا الذى يتلقاها في دولة الإمارات، فسبق له مشاركة جمهوره بهدية أخرى حصل عليها، ونشر فيديو عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على Instagram، على أنغام أغنياته "مافيا" و"نمبر وان" استعرض هديته وهي روب أسود مكتوب عليه Number Oneكما سبق ونشر صورة عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، بها هاتف من الذهب.