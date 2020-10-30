شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رانيا يوسف: "مش متضايقة من فساتين ماما.. ومبسوطة من القلبان اللى حصل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت نانسى ابنة الفنانة رانيا يوسف، على ارتدائها فستان والدتها المثير للجدل: "مش متضايقة من فساتين ماما علشان لابسة واحد منهم، وأنا لبست اللى عمل قلبان"، مستطردة: "ماما شكلها قمر وفيه ناس ضايقتنى بسبب الفستان".

وكشفت نانسى فى لقائها مع الإعلامية لميس الحديدى، خلال تقديمها تغطية خاصة لبرنامج "كلمة أخيرة" لختام مهرجان الجونة السينمائى: أول انطباع عندما ارتدت والدتها الفستان المثير للجدل في البداية قائلة: "قلتلها بلاش الفستان ده في المهرجان لأن ماحدش هيفهمه، ولكن راحت المهرجان بيه وعملت قلبان، وأنا مبسوطة بالقلبان اللى حصل".

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وعلقت الفنانة رانيا يوسف، على ارتداء ابنتها نانسى فستانها المثير للجدل فى الفترة السابقة بسبب "البطانة"، قائلة: "الفساتين عملت مشاكل حلوة ودمها خفيف ومشاكل شقية.. وده كويس هو كله غم غم مافيش فرفشة". وتابعت "عيالى بيشجعونى على الشقاوة".