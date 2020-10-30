شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى رانيا يوسف تغلق خاصية التعليق على صور فستانها بالأمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنانة رانيا يوسف قد تأثرت بالتعليقات على إطلالتها بالأمس في اليوم قبل الأخير من مهرجان الجونة، حيث بدا أنها فضلت عدم رؤية أي تعليقاته تزعجها من قبل المتابعين على تلك الإطلالة، مثلما ظهر خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حينما قررت إغلاق خاصية التعليق على أي من البوستات التي تنشرها بخصوص فستانها التي ظهرت به بالأمس.



الفنانة رانيا يوسف اغلقت امكانية التعليقات من متابعيها على صور الأمس

رانيا يوسف والتي دومًا ما تؤكد على عدم تركيزها مع التعليقات السلبية، إلا أنها فضلت تلك المرة إغلاق الباب مبكرًا، بإغلاق التعليقات، وهي المرة الأولي التي تقدم فيها رانيا يوسف على هذا الأمر.

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الفنانة رانيا يوسف اغلقت التعليقات للمرة الثانية مع نشر صور أخري

وقبلت النجمة رانيا يوسف التحدى، الذى قام به الفنان الشاب محمد أنور، حيث نشر صورة له من إحدى مسرحيات "مسرح مصر"، مشبها ما يرتديه، بما ارتدته رانيا يوسف على السجادة الحمراء أمس فى مهرجان الجونة السينمائى، حيث ظهرت على السجادة الحمراء، بفستان جرىء ما جعلها حديث جميع مواقع السوشيال ميديا أمس.

من ناحية أخري علقت الفنانة رانيا يوسف، فى ختام مهرجان الجونة، على ارتداء ابنتها نانسى فستانها المثير للجدل فى الفترة السابقة بسبب "البطانة"، قائلة: "الفساتين عملت مشاكل حلوة ودمها خفيف ومشاكل شقية.. وده كويس هو كله غم غم مافيش فرفشة". وتابعت "عيالى بيشجعونى على الشقاوة".

وقالت الفنانة رانيا يوسف، فى لقائها مع الإعلامية لميس الحديدى، خلال تقديمها تغطية خاصة لبرنامج "كلمة أخيرة" لختام مهرجان الجونة السينمائى، قائلة: "الفستان شيفاه كويس ومش مفتوح زيادة، واللى شايفه زيادة مايبصش عليه".