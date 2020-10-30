شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب وسميح ساويرس ويسرا وآيتن عامر على السجادة الحمراء فى ختام "الجونة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر عدد من الفنانين والنجوم على السجادة الحمراء في ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، منهم، رجل الأعمال نجيب ساويرس، ورجل الأعمال سميح ساويرس، ويسرا، داليا البحيري، ريهام عبد الغفور، نور قدري، عبير صبري وزوجها، احمد فتحي، آيتن عامر وزوجها، سهر الصايغ، أحمد داش، سارة عبد الرحمن.



سميح ساويرس

كما حرص على التواجد منذ اللحظات الأولي كل من، الإعلامية لميس الحديدي، المخرج أمير رمسيس، بشري، انتشال التميمي، آسر ياسين، عمرو منسي، المخرجة ماريان خوري، عمرو الحمامصي، سارة حناشي، رانيا منصور، جورجينا طواف، هاني رمزي، علي فازال، تامر حبيب، صبري فواز، أشرف زادة، ريم سامي، هدي الاتربي، هبة السيسي، هبة مجدي وزوجها محمد محسن، طارق عبد العزيز، هاني عادل، ناردين فرج، فراس سعيد، محمد العدل، عمرو كمال مدير عام إنتاج البرامج بشركة سينرجى وزوجته الفنانة الشابة نورهان منصور.



يسرا

ويشهد حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، الحارصين على التواجد على سجادته الحمراء، ومتابعة حفل توزيع جوائز المهرجان الطويلة والقصيرة والوثائقية وغيرها من الجوائز.

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ايتن عامر

وكانت ليلة الافتتاح شهدت عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

وحرص المهرجان على تقديم دورة آمنة ومن أجل تحقيق إجراءات السلامة والأمان والتباعد الاجتماعي بخصوص وباء كورونا (كوفيد-19)، قام المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسئولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان.