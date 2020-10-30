شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف عن فستان ابنتها بمهرجان الجونة: شيفاه كويس وعيالى بشيجعونى على الشقاوة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة رانيا يوسف، على ارتداء ابنتها نانسى فستانها المثير للجدل فى الفترة السابقة بسبب "البطانة"، قائلة: "الفساتين عملت مشاكل حلوة ودمها خفيف ومشاكل شقية.. وده كويس هو كله غم غم مافيش فرفشة". وتابعت "عيالى بيشجعونى على الشقاوة".

وقالت الفنانة رانيا يوسف، فى لقائها مع الإعلامية لميس الحديدى، خلال تقديمها تغطية خاصة لبرنامج "كلمة أخيرة" لختام مهرجان الجونة السينمائى، قائلة: "الفستان شيفاه كويس ومش مفتوح زيادة، واللى شايفه زيادة مايبصش عليه".

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وعلقت ابنة رانيا يوسف على ارتدائها الفستان: "مش مضايقة من فساتين ماما علشان لابسه واحد منهم، وأنا لبست اللى عمل قلبان"، مستطرده: "ماما شكلها قمر وفيه ناس ضايقتى بسبب الفستان".

واستكملت رانيا يوسف، أن أعمالها تتحدث عنها، مردفه: "كلنا بنلبس وبنتشيك في المهرجانات أومال إحنا بنروح ليه، والمهرجان يعنى شو يعني فساتين يعني مجوهرات يعني شياكة، وأنا مش ببص للحاجات السلبية نهائي".

من جانبها كشفت ابنة الفنانة أول انطباع عندما ارتدت ابنها الفستان المثير للجدل في البداية قائلة: "قلتلها بلاش الفستان ده في المهرجان لأن ماحدش هيفهمه، ولكن راحت المهرجان بيه وعملت قلبان، وأنا مبسوطة بالقلبان اللى حصل".