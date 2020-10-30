صور.. بعد الكلام عن زواجها درة بالفستان الأبيض في ختام الجونة

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة التونسية درة على حضور حفل ختام فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت درة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا ذات لون أبيض.

درة في ختام مهرجان الجونة

ويعد هذا الظهور الأول للفنانة درة في فاعليات هذه الدورة من مهرجان الجونة السينمائي، كما يعد الظهور الأول لها بعد الكلام الذي تداول خلال الأيام الماضية عّم عقد قرآنها وزواجها من رجل الأعمال هاني سعد، الذي نفته درة مؤكدة إنها في حال زواجها ستقبل على الإعلان بنفسها قبل الآخرين.

درة في ختام مهرجان الجونة

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتضمنت فعاليات مهرجان الجونة مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

درة في ختام مهرجان الجونة

وعُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

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درة في ختام مهرجان الجونة

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

درة في ختام مهرجان الجونة

وتعد منصة الجونة هي ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب؛ لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتعد دورة هذا العام استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

ويعتبر "مهرجان الجونة" الأول الذي يتحدى فيروس كورونا، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، مع التنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يجري التعقيم الذاتي عبر البوابات المخصصة للتعقيم.