صور.. رانيا يوسف وابنتها بإطلالة جريئة سوداء في ختام الجونة

رنا صلاح الدين - وصلت الفنانة رانيا يوسف منذ قليل حفل ختام فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

رانيا ظهرت على ريد كاربت حفل ختام المهرجان بصحبة ابنتها، والملفت إنهما ارتدت فستان جرئ ذات لون أسود، وابنتها أيضا فستانها نفس اللون ويحمل الجرأة في عنوانه.

رانيا يوسف وابنتها في ختام مهرجان الجونة

وأكدت الفنانة رانيا يوسف أنها دوما ما تعمل على اختيار إطلالتها وتركز في اختيار مناسب لها، وذلك قبل حضورها للمهرجانات السينمائية الدولية، وبالتحديد مهرجان الجونة.

رانيا يوسف وابنتها في ختام مهرجان الجونة

وقالت خلال فاعليات المهرجان، كل إطلالاتي في الجونة أجمل من بعض، ودومًا صديقاتي من الفنانات يبدين إعجابهن بالفساتين، مشيرة إلى أن بناتها يتابعن دوما إطلالاتها، وأن اختياراتها تكون معهن، إضافة إلى إنهم يرسلن لها آراء المتابعين دوما.

رانيا يوسف وابنتها في ختام مهرجان الجونة

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتضمنت فعاليات مهرجان الجونة مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

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رانيا يوسف وابنتها في ختام مهرجان الجونة

وعُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

رانيا يوسف وابنتها في ختام مهرجان الجونة

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتعد منصة الجونة هي ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب؛ لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتعد دورة هذا العام استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

ويعتبر "مهرجان الجونة" الأول الذي يتحدى فيروس كورونا، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، مع التنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يجري التعقيم الذاتي عبر البوابات المخصصة للتعقيم.