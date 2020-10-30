توقف تصوير مسلسل أمير كرارة بسبب "الاختيار 2"

رنا صلاح الدين - أوقفت شركة سينرجي تصوير مسلسل الفنان أمير كرارة الجديد، الذي يحمل عنوان "عمر الناجي.. حصان طروادة"، والذي يتعاون خلاله مع المخرج بيتر ميمي، والمقرر عرضه عبر منصة Watch it.

سبب إيقاف العمل هو إنشغال مخرجه بمسلسل "الاختيار 2"، الذي يتولى إخراجه، ويقوم ببطولته الفنانين أحمد مكي وكريم عبدالعزيز، ومقرر عرضه في المارثون الرمضاني المقبل، والذي من المقرر البدء في تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقررت الجهة المنتجة لمسلسل "عمر الناجي.. حرب طروادة" إستكمال تصويره فور انتهاء عيد الفطر المقبل، وذلك لأن المسلسل يحتاج لتصوير عدد من مشاهده خارج مصر، حيث أنه يتكون من 3 أجزاء، كلا منهما 8 حلقات.

كما يبدأ الفنان أمير كرارة خلال الفترة المقبلة تصويره مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، الذي يشارك في بطولته إلى جوار الفنان أحمد السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن الفنان أمير كرارة نافس في رمضان الماضي بالجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، وتعاون خلاله مع المخرج بيتر ميمي، الذي تولى إخراج جزئه الثاني بالرغم من تغيير أبطاله.