انتقادات للشيف نصرت.. “ظهر من دون ملابس داخلية”

متابعة بتجـــــــــــــرد: تعرّض الشيف التركي الشهير نصرت المعروف بـ”حبيب الملح”، لانتقادات واسعة من رواد مواقع الاجتماعي في تركيا، واتُّهم بـ”خدش الحياء العام”، بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه في “انستغرام”، وهو يقوم بالترويج للفندق الذي يمتلكه.

وظهر الشيف نصرت مرتدياً ثوب الاستحمام وهو يقفز فوق السرير، فارتفع الثوب، وبدا للوهلة الأولى كأنه لا يرتدي ملابس داخلية، مما عرّضه لانتقادات واسعة بسبب هذا المقطع.

وتصدّر الشيف نصرت عناوين الصحف التركية واتُّهم بأنّه “أظهر عضوه التناسلي”، ولكن عند التدقيق في الفيديو يظهر أنّه يرتدي ملابس داخلية سوداء.