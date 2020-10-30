تراند اليوم : صبري فواز خايف علي بنته من التمثيل : صغيرة علي الهم

أكد صبري فواز رفضه دخول ابنته صبا المجال الفني في الوقت الحالي نظرا لصغر سنها رغم إن لديها العديد من المواهب الفنية، مثل الغناء والرقص والتمثيل.

وأشار صبري فواز خلال لقاء له على هامش مهرجان الجونة السينمائي، في برنامج “3 ستات” إلى أن العديد من الأعمال الفنية عرضت على ابنته ولكنه رفض لصغر سنها لافتا إلى أنها عندما تصل لمرحلة الشباب سيسمح لها بدخول المجال الفني.

وقال صبري فواز إنه تعهد لها بمساعدتها في التقديم في المسرح بفريق التمثيل أو الأوبرا كعارضة باليه أو أن يقدم لها بكورال النادي الأهلي.

وعن الصفات المشتركة بينهما قالل صبري فواز إن ابنته بها الكثير من الصفات التي تشبهه مثل الجنون المعروف عنه، وأيضًا الطعام الذي يفضله.

من ناحية أخرى ينتظر صبري فواز عرض مسلسله مع هيفاء وهبي “أسود فاتح”.

مسلسل “أسود فاتح” بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.