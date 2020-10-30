بعد الاعتذار عن “سيف الله”.. ياسر جلال يُفضّل “الديب” على السينما

متابعة بتجــــــــــــرد: استقر الفنان ياسر جلال على بطولة مسلسل بعنوان “الديب”، مكوّن من 8 حلقات، على أن يُعرض قبل شهر رمضان المقبل، عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وتوصلت الجهة المنتجة للعمل إلى اتفاق مع المخرج أحمد نادر جلال، على أن يبدأ تصوير المسلسل خلال الأسابيع المقبلة، بعد الانتهاء من التعاقد مع باقي الأبطال، واختيار أماكن التصوير.

وكذلك تلقى ياسر جلال عرضًا لبطولة فيلم سينمائي، بعد اعتذاره عن بطولة مسلسل “سيف الله… خالد بن الوليد”، الذي كان مقرراً تقديمه في رمضان المقبل.

وفضّل جلال الاستمرار في تقديم مسلسلات تلفزيونية، بخاصة في ظلّ انتشار فيروس كورونا، وما تبعه من ضعف الحضور الجماهيري بدور العرض السينمائي، وهو ما تسبّب في ضعف إيرادات السينما في الفترة الأخيرة.

يُذكر أنّ ياسر جلال شارك في رمضان الماضي ببطولة مسلسل “الفتوة” مع أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، رياض الخولي، وأحمد خليل، وغادة طلعت، هنادي مهنا، وعايدة رياض، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.