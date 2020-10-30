جودي ترنر سميث بدور الملكة آن بولين بمسلسل من ثلاث حلقات

متابعة بتجـــــــــــرد: تلعب الممثلة البريطانية السمراء جودي ترنر سميث دور الملكة آن بولين، زوجة الملك الإنكليزي هنري الثامن الذي أمر بإعدامها، في مسلسل من ثلاث حلقات بطلب من القناة الخامسة التلفزيونية.

وأُعدمت آن، الزوجة الثانية لهنري الثامن وأم الملكة إليزابيث الأولى، في عام 1536 في برج لندن بعد أن دب خلاف بينها وبين الملك وبعد أن خسرت معركة قضائية مع أعداء مثل توماس كرومويل.

وقالت القناة الخامسة في بيان: “سيتناول المسلسل الشهور الأخيرة من حياة آن بولين من وجهة نظر الملكة”.

وأضافت: “المسلسل الدرامي النفسي سيتتبع صراعها للنجاة ومحاولة تأمين مستقبل لابنتها وتحدي المجتمع الأبوي المسيطر الذي فرض حصارا عليها”.

والمسلسل من تأليف إيف هيدرويك ترنر وإنتاج شركة فيبل بيكتشرز.

وقالت ترنر سميث (34 عاما): “استكشاف مكامن القوة في شخصية آن بولين وسبر أغوار نقاط ضعفها كان ما جذبني لسيناريو إيف”.