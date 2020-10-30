شكرا لقرائتكم خبر عن بطل "مملكة الخواتم" فيجو مورتنسن فى لقاء أونلاين مع جمهور الجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثامن من مهرجان الجونة السينمائي مناقشة لايف مباشرة مع الممثل الأمريكي الشهير فيجو مورتنسن عبر تطبيق "زووم" وذلك عن فيلمه الأخير "سقوط"، وهو التجربة الإخراجية الأولى للممثل فيجو مورتنسن والذي يستكشف من خلاله التناقضات الخاصة بالعائلة الحديثة.

وقال فيجو خلال المناقشة إن قصة الفيلم هي قصة معقدة تظهر أهمية التواصل والقبول والمسامحة بين أفراد الأسرة وكيف يمكن خسارة الحب ومحاولة استرجاعه مجددا.

وأشار فيجو أنه قد تجول في العديد من الدول الأوروبية وتحدث مع الجماهير من مختلف دول العالم وشعر أنه عادة ما يكونون قد تأثروا بشكل شخصي وربطوا بشكل أو بآخر بين قصة الفيلم وبين حياتهم الشخصية والمواقف التي مروا بها، وكيف ولد الفيلم مشاعر متشابهة لدى الجمهور، وذلك على الرغم من كونه فيلم خيالي وغير حقيقي.

وأضاف فيجو: "كتبت قصة الفيلم عندما كنت أفكر في والدتي وأردت أن أكتب قصة عن امرأة مثلها، وعلى الرغم من أن القصة انتهى بها المطاف عن علاقة أب وابنه؛ إلا أن المحور الحقيقي الذي تدور حوله القصة ووعيها هي الأم والزوجة والمرأة ونرى ذلك من خلال الصورة والصوت والمؤثرات والمشاهد المختلفة".

وأوضح فيجو أنه لم يحاول إيضاح كل شيء من خلال الفيلم، بل اعتمد على ترك فتات من المشاهد المختلفة للجمهور ليقوم هو بتجميعها سويا ليتفهم ديناميكة العلاقات الأسرية واختلافاتها وطرق تطورها على مدار الوقت، مضيفًا أن العلاقات الأسرية كلها يجب أن تكون قادرة على التغير والتكيف والتطور.

وأكد فيجو أن الفنان هو ليس فقط الشخص الذي ينتج القصة، بل أيضًا الشخص الذي يشاهدها ويفسرها ويدرك ماهيتها وما يحدث حوله ويترجم مشاعره ويعبر عنها – فكلنا فنانون بشكل أو بآخر.

وعلق فيجو عن علاقته مع عمر الشريف وكيف أنه استمتع كثيرا بقضاء الوقت معه أثناء تصوير فيلمهم سويًا قائلًأ "كنت أتمنى قضاء المزيد من الوقت معه خاصة خارج إطار التصوير. واتذكر كيف كانت أمي في غاية السعادة عندما عملت معه على الفيلم وكنت قد دعوت أمي لافتتاح الفيلم لتشاهد الفيلم وتقابل عمر الشريف الذي لطالما كانت مولعة بأعماله، وسلم عليها عمر الشريف وهو يمسك يدها وينظر في عينيها واحمرت أمي خجلًا من هذا الموقف الجميل".



فيجو مورتنسن عبر برنامج زوم (1)



فيجو مورتنسن عبر برنامج زوم (2)



فيجو مورتنسن عبر برنامج زوم (3)



فيجو مورتنسن عبر برنامج زوم (4)