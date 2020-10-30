شكرا لقرائتكم خبر عن رامز أمير يرد على منتقدى تصرفاته فى الجونة: فخور بتقديم حاجة متعملتش قبل كده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الفنان الشاب رامز أمير، على الانتقادات التى وجهت له مؤخرًا عقب استعراضه على السجادة الحمراء، فى مهرجان الجونة السينمائى الدولى فى دورته الرابعة، مؤكدًا أن فخور بتقديم عمل مختلف لم يقدم قبل ذلك فى أى مهرجان عربى.





وقال رامز، عبر حسابه على إنستجرام: "للأسف مش كل الناس عارفه إن ده عادى وبيتعمل فى كل مهرجانات العالم.. يا جماعة والله أنا مش زعلان خالص من الكوميكس، بالعكس أنا فخور انى قدمت حاجة متعملتش قبل كده فى أى مهرجان عربى، وضحكت أكتر منكم كمان".





وكان الفنان رامز أمير، لفت الأنظار إليه بعد حضوره على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، حيث ظهر فى اليوم السادس من فعالياته وبمجرد وقوفه أما عدسات المصورين قام بـ"رمى" الموبايل الخاص به من أجل التقاط الصور التذكارية دون قيود.

ولم يكتف رامز أمير بذلك، لكن ظهر أيضا على السجادة الحمراء فى الخليج 365 من المهرجان بملابس رياضية وأظهر لياقته البدنية على الريد كاربت بعد أداء بعض الحركات القتالية، خاصة وأنه مواظب على ممارسة لعبة "باركور"، و"التايكونودو".

يشار أن رامز أمير، شارك مؤخرا فى مسلسل "الاختيار"، الذى حقق نجاحا كبيرا فى موسم دراما رمضان الماضى، مع أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.