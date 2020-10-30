خاص.. محمد رمضان يختار سمية الخشاب لمشاركته في هذا العمل

رنا صلاح الدين - بدأ الفنان محمد رمضان في التحضير لمسلسله الجديد، الذي يحمل عنوان "موسى"، ومقرر أن ينافس به في المارثون الرمضاني المقبل، والذي يتعاون خلاله مع المؤلف ناصر عبدالرحمن، والمخرج محمد سلامة.

وعلم موقع الخليج 365 من خلال أحد مصادره المقربة من الفنان محمد رمضان، إنه بدأ في ترشيح عدد من الفنانين الذين سيشاركونه البطولة في مسلسله الجديد، حيث إنه يتواجد في مدينة دبي بدولة الإمارات في الوقت الحالي، ومن المقرر أن يعود في خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك للبدء في العمل على مسلسله الجديد، المقرر أن يبدأ تصويره في خلال شهر نوفمبر المقبل أو مطلع شهر ديسمبر على الأكثر.

وتابعت مصادرنا وأكدت أن الفنان محمد رمضان ومؤلف مسلسله ومخرجه قاموا بترشيح الفنانة سمية الخشاب لتقوم بالبطولة النسائية أمامه في "موسى".

وأكدت مصادرنا أن سمية وافقت على المشاركة في "موسى"، فور الإنتهاء من قراءة الملخص الخاص بالمسلسل وبتفاصيل دورها، ومن المقرر أن يقوم فريق عمل المسلسل بالإعلان عن ذلك في خلال الفترة المقبلة.

وأضافت مصادرنا إن فريق عمل مسلسل "موسى" سيكون فيه الفنانين سيد رجب ورياض الخولي، حيث أنهم عرض عليهم السيناريو خلال الفترة المقبلة، ووافقوا على المشاركة فيه، ويتم في الوقت الحالي اختيار باقي الفنانين المشاركين في العمل.

يذكر أن مسلسل "موسى" يمثل عودة للفنانة سمية الخشاب للمشاركة في الدراما بعد غياب استمر لمدة 4 أعوام، حيث أن أخر مشاركة لها كانت في عام 2017، من خلال مسلسل "الحلال"، التي نافست به في المارثون الرمضاني حينها، وستظهر على جمهورها مرة أخرى من خلال عمل درامي، وذلك سيكون في المارثون الرمضاني لعام ٢٠٢١ المقبل.