أحمد داش في "الاختيار 2" ويجسد هذه الشخصية

رنا صلاح الدين - يستعد الفنان الشاب أحمد داش للبدء في تصوير دوره في مسلسل "الاختيار 2"، الذي يقوم ببطولته الفنانين أحمد مكي وكريم عبدالعزيز، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، والمقرر عرضه في المارثون الرمضاني لعام 2021 المقبل.

وتعاقد احمد داش مؤخرا على المشاركة في العمل، وذلك لإعجابه بالشخصية الذي سيجسدها في خلال أحداثه، حيث يجسد شخصية نجل الفنان هادي الجيار ومع تصاعد الأحداث سيظهر دوره في العمل الذي يحمي عن بطولات أفراد مصريين يضحون بحياتهم في سبيل أن يعيش الوطن.

ومن المقرر أن يبدأ فريق عمل مسلسل "الاختيار 2" تصويره في الجزء الأول من شهر نوفمبر المقبل، وذلك حسب الموعد الذي حدد له، حيث أن العمل يحتاج وقت كبير لتصويره، خاصة أن أحداثه يوجد بها العديد من الديكورات، إضافة إلى العمليات القتالية التي ستتواجد في أحداثه وتستغرق وقت طويل لتصويره حتى تظهر بالشكل اللائق.

يذكر أن الفنان أحمد داش نافس في المارثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس"، الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان، والذي جسد خلاله شخصية شاب مدمن استطاع في نهاية العمل أن يقلع ويبتعد عن هذا الطريق، والعمل كان من تأليف وإخراج محمد سامي.