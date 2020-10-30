`نجم "أرطغرل" إنجين ألتان يُحيي كمال أتاتورك في يوم الجمهورية التركية

رنا صلاح الدين - احتفلت تركيا يوم الخميس بالذكرى 97 لانتقالها إلى جمهورية. وكان الممثل الشهير الذي جسد شخصية أرطغرل في المسلسل التاريخي المعروف بنفس الاسم، إنجين ألتان دوزيتان من بين المشاهير الأتراك الذين قدموا التهنئة لجمهوره في هذه الذكرى.

شارك التان على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة لمصطفى كمال أتاتورك مع شرح باللغة التركية. يوضح أن أتاتورك هو الأب المؤسس لجمهورية تركيا الذي شغل منصب أول رئيس لها منذ عام 1923 حتى وفاته عام 1938.

ارطغرل

كان إنجين ألتان قد صعد إلى أضواء المجد والشهرة العالمية مع تجسيده الشخصية الرئيسية في أشهر المسلسلات التركية "قيامة أرطغرل". وفيه، لعب الممثل دور والد عثمان الذي استمر في تأسيس الإمبراطورية العثمانية.