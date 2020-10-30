زواج النجمة سكارليت جوهانسون وكولين جوست في حفل خاص

رنا صلاح الدين - عقدت النجمة الجميلة سكارليت جوهانسون، وصديقها كولين جوست قرانهما في حفل زفاف حميم. وذلك بعد علاقة عاطفية بدأت في مايو 2019، قصة حب ساخنة استمرت عامين.

في يوم الخميس، أعلن حساب Meals on Wheels America على انستجرام أن الزوجين تبادلا عهودهما خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكتب "يسعدنا نشر الأخبار التي تفيد بأن سكارليت جوهانسون وكولين جوست قد تزوجا خلال عطلة نهاية الأسبوع في حفل حميم مع عائلاتهما وأحبائهم القريبين، باتباع احتياطات السلامة الخاصة بـ فيروس كورونا ووفقًا لتوجيهات مركز السيطرة على الأمراض

تعود علاقة سكارليت وكولين قبل ثلاث سنوات، وخلال ظهورها في برنامج The Ellen DeGeneres، كشف سكارليت كيف "قتلها" كولين عندما طلب خطبتها.

في وقت سابق، كشف أحد المطلعين أن الاثنين مرتبطان بنوع مماثل من روح الدعابة. وقال المصدر: "سكارليت تحب سخرية وذكاء كولين". إنهم يشتركان في حب الفكاهة اللاذعة والغضب من القضايا الاجتماعية ".