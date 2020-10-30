شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء جلال تستأنف تصوير "أنصاف مجانين" بعد شفائها من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت الفنانة أسماء جلال تصوير مشاهدها فى أحداث مسلسل "أنصاف مجانين"، بعد شفائها من فيروس كورونا الذى أصيبت به قبل أسبوعين وعزلت نفسها فى المنزل، حتى تعافت وعادت الى التصوير مرة أخرى، وتشارك أسماء فى البطولة إلى جانب أحمد خالد صالح، وديانا هشام، جلال، محسن صبري، وعدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمر رشدى، حيث تدورأحداث العمل في 24 حلقة للعرض على احدى المنصات الرقمية على الإنترنت.

وكانت أسماء جلال قد كشفت فى مكالمة هاتفية مع وائل الإبراشي، في برنامجه "التاسعة" على القناة الأولى عن تجربتها مع الاصابة بفيروس كورونا موضحة: "أنا اتعديت من واحد صاحبى سلمت عليه فى الشارع، ورغم أنه مكان مفتوح إلا أننى أصبت، وهو نفسه مكنش عارف أنه مصاب".



أسماء جلال

وأضافت أسماء: "فى أول 3 أيام بدأت أحس بالأعراض، مش بشم خالص، ومش حاسه بطعم الأكل وجسمي همدان بصورة غير طبيعية لدرجة إني مش فاهمة جسمي أصلا، والموضوع كان كابوس بالنسبالي لأني احتكيت بناس وأنا مش عارفة إني مصابة، وبالفعل وأصبت اتنين من أصحابي، وطبعًا كنت خايفة على أهلهم وأولادهم ولكن الحمد لله عرفوا بدري وعزلوا نفسهم وخفوا برضه".

ويعرض للفنانة أسماء جلال لها حاليًا الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، الذى تشارك فى بطولته إلى جانب ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أحمد كرارة، محمد يسرى، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسن، حازم إيهاب، علا رامى، ناهد رشدى، نبيل نور الدين، وتأليف نهال سماحة، محمد عبد العزيز، ماريان هانى وإشرف أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف.