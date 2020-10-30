شكرا لقرائتكم خبر عن الصدفة تجمع منى زكى والسعدنى "فى السكة" بمسلسل "نمرة اتنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدور حكاية "فى السكة" من مسلسل "نمر اتنين"، والتى تقوم ببطولتها النجمة منى زكى والفنان أحمد السعدنى حول تعطل سيارة منى على الطريق وبالصدفة يتوقف السعدنى لمساعدتها وتكون المفاجأة أنهما حبيبان سابقان، وتأتى عليهما ساعات حظر التجول معاً ويسترجعان الذكريات بينهما وتتوالى الأحداث.

حكاية " في السكة" من بطولة منى زكي، أحمد السعدني، وسيناريو وحوار مريم نعوم، وإخراج يسري نصر الله، وانطلق عرض الحلقات الأولى من المسلسل بحكاية عمرو يوسف "الناحية التانية" أمس الخميس عبر احدى المنصات من إخراج طارق العريان، وتقدم كل حلقة قصة مختلفة ومنفصلة، ولكن في إطار درامي موحد الذي يدور حول الحب الثاني في الحياة.

ويضم المسلسل 5 مؤلفين وهم مريم نعوم، وائل حمدى، سارة طيبة، آدم عبد الغفار، سما عبدالخالق، و8 مخرجين هم طارق العريان، تامر محسن، محمد شاكر خضير، هادي الباجوري، هاني خليفة، آدم عبدالغفار، أحمد النجار، يسري نصر الله.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم منهم منى زكي، منة شلبي، نيللي كريم، أمينة خليل، إياد نصار، عادل كرم، صبا مبارك، ماجد الكدواني، عمرو يوسف، أحمد مالك، آسر ياسين، أروى جودة.