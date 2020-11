شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض وإعادة مسلسل "خيط حرير" على ON و ON Drama والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القائمون على مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين، عن مواعيد عرض وإعادة العمل على قناتى on وon drama، حيث تنطلق أولى الحلقات يوم الاثنين المقبل الساعة 7.45 على قناة ON ويعاد الساعة 1.30 صباحاً، و1 ظهراً، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحاً، و3 عصراً.



مواعيد عرض خيط حرير

مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه فى 35 حلقة ويشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

Advertisements



البوستر الرسمى الثانى لخيط حرير

وتواصل شركة سينرجى المنتجة للمسلسل، عمليات الدعاية الخاصة بالعمل بعدما طرحت البوستر الرسمى الثانى والذى تصدرته مى عز الدين مرتدية فستان أسود، وذلك بعد طرح البوستر الأول والذى ظهرت عليه مى بالفستان الأحمر، إضافة إلى طرح البرومو الرسمى الذى كشف عن طبيعة الاحداث والشخصية التى تقدمها مى خلال الأحداث.

ويعتبر مسلسل "خيط حرير" العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سوياً مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016، والثالث مع مؤلف العمل محمد سليمان عبد المالك.