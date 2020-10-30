شكرا لقرائتكم خبر عن رامز أمير يرمى موبايله ويستعرض لياقته البدنية فى مهرجان الجونة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفت الفنان رامز أمير الأنظار إليه بعد حضوره على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، حيث ظهر فى اليوم السادس من فعالياته وبمجرد وقوفه أما عدسات المصورين قام بـ"رمى" الموبايل الخاص به من أجل التقاط الصور التذكارية دون قيود.
ولم يكتفى رامز أمير بذلك، لكن ظهر أيضا على السجادة الحمراء فى الخليج 365 من مهرجان الجونة السينمائى، بملابس رياضية وأظهر لياقته البدنية على الريد كاربت بعد أداء بعض الحركات القتالية ، خاصة وأنه مواظب على ممارسة لعبة "باركور"، و"التايكونودو".
وشارك مؤخرا رامز فى مسلسل "الاختيار" لأمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.
وتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.
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