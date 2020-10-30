ميرهان حسين عن الإطلالات الجريئة: "بيثيروا الجدل علشان الجو حر "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
كشفت الفنانة ميرهان حسين عن رأيها في ارتداء بعض الفنانات فستانين مثيرة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة المقامة حاليًا.
وقالت ميرهان" في فيديو على هامش فعاليات الجونة السينمائي، حرارة الطقس هي السبب في اتجاه بعض الفنانات للإطلالات المثيرة للجدل: "بيثيروا الجدل عشان الجو حر، أنا لو أعرف ان الجو حر كدا كنت ثيرت الجدل جامد".
وانطلق مهرجان "الجونة السينمائي" في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضية، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.
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