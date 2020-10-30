هنادي مهنا تروج لمسلسل"خيط حرير" قبل أيام من عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة هنادي مهنا، على الترويج لمسلسل "خيط حرير" قبل عرضه على قناة ON يوم 2 نوفمبر المقبل.

ونشرت هنادي، بوستر المسلسل ومواعيد عرضه والإعادة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بسم الله..توكلنا على الله.. الإثنين 2-11-2020 ".

ويعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع في تمام الثامنة إلا ربع مساءً.

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"خيط حرير" يشارك فى بطولته مع الفنانة مي عز الدين كل من محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد علي رزق، ولاء الشريف، عبدالرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، حنان سليمان، ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوي، حازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

ويعتبر مسلسل "خيط حرير" العمل الرابع الذي يجمع مي عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سوياً مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016، والثالث مع مؤلف العمل محمد سليمان عبد المالك.