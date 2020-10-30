خاص | مخرجة "لازم أعيش": صديقتي حبست نفسها بسبب البُهاق وبحب المواضيع الإنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

منذ عرض حلقات حكاية "لازم أعيش"، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، استطاع أن يلفت انتباه الجمهور، خاصة مع مناقشة العمل لقضية مرضى البهاق، ذلك المرض الذي يعاني صاحبه من التنمر والشفقة وغيرها من المشاعر المؤلمة التي يواجهها في حياته اليومية.

"الخليج 365"، تواصل مع مريم أحمدي مخرجة المسلسل، للوقوف على بعض التفاصيل المتعلقة بالقصة وسبب اختيارها وتقديمها على الشاشة، وقالت "مريم"، إن القصة بدأت بعدما تحدثت مع الكاتبة نجلاء الحديني، مؤكدة في رغبته من تنفيذها كفيلم سينمائي: "كان نفسي أعمله فيلم لإني بحب المواضيع الإنسانية أولا وثانيا عشان أنا بصدق أن بالحب والفن نقدر نغير قسوة المجتمع".

وتابعت: "في ناس كثير عايشة خايفة من حقيقتهم أو من حكم الناس عليهم وفي الآخر إحنا بشر، والموضوع ده شاغلني بقاله كثير جدًا ومقدرش لوحدي أتحدى الأفكار اللي غيري بيمارسها كل يوم على ناس حواليه".

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وأضافت مخرجة "لازم أعيش": "أكيد أنا مش مثالية ومحدش فينا كامل أو مثالي للدرجة، بس على الأقل الدنيا فيها قسوة وظُلم كافٍي مش محتاجين حتى البشر يبقوا قاسيين علينا، وعشان كدا الحقيقة أول ما المؤلفة تحدثت معي وجدت الفكرة واتمسكت بيها وطورناها لحد ما وصلنا لـ لازم أعيش".

وعن تجربتها مع الأشخاص المصابين بالبهاق، كشفت مريم أن لديها صديقة تعاني من هذا المرض وظهر عليها في الكبر مؤكدة أن ظهوره في وجهها جعلها لا تخرج من المنزل: "من ساعة ما ظهر في وجهها وهي حابسه نفسها في البيت".

حكاية "لازم أعيش" تأليف نجلاء الحديني ، وبطولة جميله عوض، أحمد خالد صالح، خالد أنور، نجلاء بدر، باسم مغنية، ومجموعة أخرى من النجوم، ومن إخراج مريم أحمدي.