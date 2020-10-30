فيديو.. نجلاء بدر تخضع لمكياج تغيير الشكل في "إلا أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة نجلاء بدر، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تخضع لمراحل تغيير الشكل أثناء تجهيزها للشخصية التي تجسدها ضمن أحداث حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا".

وعلقت "نجلاء"، على الفيديو قائلة: "مسلسل إلا أنا.. قصة لازم أعيش.. مراحل تغير الشكل".

مسلسل "إلا أنا" تم عرض 5 حكايات هى "بنات موسى"، "سنين وعدت"، "أمل حياتى"، "أمر شخصى"، "ضى القمر"، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط".

العمل قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة.