بعد استعراضه لياقته البدنية في مهرجان الجونة.. رامز أمير يتصدر تريندات السوشيال ميديا

تصدر الفنان رامز أمير تريندات السوشيال ميديا، وذلك بعد ظهوره على ريد كاربت بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة يستعرض لياقته البدنية بعد أداء بعض الحركات القتالية.

وكان حرص على الظهوربإطلالة كاجول، وارتدى قميص أبيض وشورت جينز، ونسق ز مع إطلالته الكاجوال نظارة ميرور وساعة سوداء.

ويشار إلى أن ينطلق اليوم الجمعة حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، وشارك خلاله عدد كبير

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من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويذكر ان اخر أعمال الفنان رامز أمير مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة وشاركه البطولة كل من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق،

بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجي.

وتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابي فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.