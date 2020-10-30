تعرف على موعد عرض مسرحية سيبوني لوحدي

يقام عرض "سيبوني لوحدي" ضمن مبادرة " المؤلف المصري" على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي، وذلك في تمام الساعة السابعة و النصف مساء اليوم، الجمعة، ومن المقرر أن تتراوح

أسعار التذاكر بين ١٥،٢٥،٥٠ جنيهًا.

يشار إلى أن العرض يناقش مشكلة الخصوصية من خلال شخص يتعرض لمواقف عديدة فى حياته يقتحم بها

Advertisements

الآخرين خصوصيته، فيقرر ان ينفرد ويعيش وحده ويعزل نفسه عن البشر.

تمثيل رامى نادر، اسلام عبد الشفيع، سلمى جابر، محمد عبد الوهاب، محمد عطا، كيرولس أشرف، موسيقى محمد حسني، ديكور رضوى زايد، تأليف أسامة الهواري، إخراج محمد الزيني.