تفاصيل وموعد العرض المسرحي أفراح القبة

يبدأ في السابعة مساء العرض المسرحي "أفراح القبة" على المسرح العائم الصغير بالمنيل، ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر بين ثلاثون وخمسون جنيهًا.
العرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ ، العرض بطولة عبد
بالإضافة إلى كل من هايدى عبدالخالق، عبير الطوخي، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم ازياء عبير بدراوي، موسيقي وألحان أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.
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