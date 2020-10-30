فريق سكيليتون يُحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفلًا غنائيًا لفريق سكيليتون، وذلك يوم السبت 14 نوفمبر، على خشبة مسرح النهر، في تمام الساعة السابعة مساءً.

يشار إلى أن سكيليتون فريق مصرى يعيد أغنيات لتوينتي ون بيلوتس الفريق الأمريكي،

الذى بدأ في كولومبوس- أوهايو، يقدمون أنواعًا مختلفة من الموسيقى مثل "روك، بوب، إليكترو".

بداية الفريق كانت في ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨، وقاموا بتقديم حفلتين فى "دا

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فينيو"، وكان الحضور أكثر من ١٠٠ فى الحفلتين الأولى والثانية.

جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر من دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.