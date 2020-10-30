الليلة.. علي الحجار يُحيي حفلًا غنائيًا بجامعة مصر

يستعد المطرب علي الحجار لإحياء حفل غنائي على مسرح أوبرا جامعة مصر، وذلك مساء اليوم، الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
من المقرر أن تتضمن الاحتفالية تقديم استعراضات فنية فى بداية الحفلة مستوحاة من الفولكلور المصرى تعكس ما تتمتع بهمصر من رصيد كبير فى مجالات الفنون الشعبية والاستعراضية، كما سيتم أيضًا تقديم فقرة موسيقية خلال هذه الحفلات تتضمن عزفاً لمختارات من الموسيقى.
يقدم النجم علي الحجار خلال الاحتفالية مجموعة
يذكر أن أوبرا جامعة مصر، كانت أقامت أخيرًا احتفالية ضخمة وحفل تخرج طلبة كلية الإعلام دفعة ٢٠٢٠، حضرها نخبة من نجوم الفن أبرزهم: "الفنانة سميرة أحمد، دينا فؤاد، حكيم، محمد سعد، ماجد المصري".
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