يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت، لإحياء حفل ضخم على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وهو ضمن ختام حفلات شهر أكتوبر. من المقرر أن يتم فتح الأبواب فى تمام الساعة السادسة مساءً، وينطلق الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً. فى تمام الساعة السادسة مساءً، وينطلق الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً. Advertisements ويشار إلى أن "خيرت" يقدم خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أعماله التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح. متنوعة من أجمل أعماله التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح. يذكر أن شهر أكتوبر كان شهد عددًا من الحفلات الغنائية المميزة في مصر، وذلك بعد توقفها بسبب الإجراءات الوقائية لكورونا، ومنع أي تجمعات جماهيرية كبيرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. عمر خيرت يُحيي حفلًا موسيقيًا بمركز المناراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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