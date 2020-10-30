هل يعود البطل حبيب نور محمدوف عن قرار اعتزاله؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

هز خبر اعتزال بطل الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نور محمدوف العالم، إذ فاجأ حبيب جمهوره الكبير بعد فوزه بالنزال الأخير بإنهاء مسيرته الرياضية الزاخرة بالفوز بدون أي خسارة على الإطلاق، وطالب محبو الداغستاني التراجع عن قراره والعودة إلى النزالات.

احتفظ الروسي حبيب نورمحمدوف بلقبه العالمي في الوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة (UFC)، بعد أن أجبر جاستن غايتجي على الاستسلام في الجولة الثانية، يوم السبت الماضي في أبوظبي، لكنه قرر الاعتزال بعدها؛ تأثرا بوفاة والده ومدربه عبدالمناب.

لكن حبيب المولود في داغستان يبدو أنه قد يتراجع عن قرار اعتزاله بعدما حقق انتصاره الـ29 دون خسارة، إذ جاء القرار بعد نحو 3 أشهر من وفاة والده متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، تصريحات عن حبيب قال فيها: ”القتال كان شغلي في حياتي، ولم أحصل على أي شيء سهل، ولم أحصل على أي شيء لأنني رجل لطيف. العمل الجاد ورجاء الله والصبر هذه المكونات الثلاثة تساعدني على النجاح، وبالطبع الرقابة والنصيحة من والدي الذي استثمر في الكثير من الوقت والعمل“.

لكن نورمحمدوف قد يكون على وشك إعلان عودته إلى الرياضة بعد تلميح منه، إذ قال دانا رئيس UFC: ”يمكن أن يعود اللاعب البالغ من العمر 32 عاما ويقاتل في النزال الثلاثين“.

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وقال وايت لمحطة Submission Radio: ”كنت جالسا هناك وجاء أخبرني، فكان ردي: ”يا إلهي، يجب أن تمزح معي“ لكن، سأخبرك بهذا – ولم أخبر أي شخص بهذا بعد – لقد تحدثت أنا وحبيب. لقد كان عاطفيا تماما في تلك الليلة، عندما خاض تلك المعركة. لدي شعور بأنه قد يذهب لخوض معركته الـ30″.

وفي رده على عودة حبيب إلى UFC، أضاف وايت: ”نعم، أنا أرى ذلك. أعتقد أنه لن يعتزل. أعتقد، كما تعلم أن والده أراده أن يصل إلى 30/0، وأعتقد أنه يريد أن يحترم رغبة والده“.

وفقد نورمحمدوف والده بسبب فيروس كورونا، ووعد والدته بأنه لن يقاتل بعد الآن.

وقال عقب المباراة: ”اليوم أريد أن أقول إن هذه هي آخر معاركي. لا يمكن أن أظل هنا دون والدي. عندما جاءني UFC عن جاستن، تحدثت مع والدتي لمدة 3 أيام. لم تكن تريدني أن أقاتل دون والدي، وقلت إن هذه آخر معركة وقد أعطيتها كلمة“.

وتابع: ”هناك شيء واحد فقط أريده من UFC، أن يضعني كمقاتل رقم 1، الأعظم في العالم. أعتقد أنني أستحق ذلك. أود أن أقول شكرا لك دانا“.

وأكمل: ”شكرا جزيلا لك جاستن. أعلم أنك رائع. كن قريبا من والديك، لأنك لا تعرف أبدا ما سيحدث غدا. شكرا للمدرب، شكرا يا رفاق. اليوم هو معركتي الأخيرة في UFC“.