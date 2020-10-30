تراند اليوم : رانيا يوسف تتحدي البرتقال أبو سرة بصورة جريئة – اتفرج

أثارت رانيا يوسف الجدل مجدداُ بعد لفتها أنظار الجميع، خلال ظهورها على الريد كاربت منذ قليل، لحضور حفل توزيع جوائز “سيني جونه” بمهرجان الجونة السينمائي، في دورته الرابعة، التي حرصت على حضور فعالياتها من اليوم الأول.

وظهرت رانيا، مرتدية فستانًا مكشوف البطن، لونه أزرق ممزوج بالأصفر، وتعمدت انسدال شعرها إلى الخلف، ووضغ مكياج بسيط أظهر ملامحها.

يذكر أن رانيا يوسف، تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال السبعة أيام الماضي، من خلال الفساتين التي ترتديها وتثير جدلًا بسبب جرائتها.

Advertisements