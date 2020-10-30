تراند اليوم : لو عاوزة تبقي في رشاقة لجين عمران – تعالي هنقولك

كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران عن سر رشاقتها، لإحدى المتابعات التي سألتها عن كيفية خسارة وزنها بهذه السرعة.

لهذا السبب تخفي لجين عمران وجه ابنتها عن الإعلام

وأجابت لجين عمران التي تتواجد حاليًا في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، على سؤال المتابعة قائلة: “أسبوعين قبل المهرجان وقفت العشا تماما، بس خلال المهرجان عملت مهرجان أكل، وأتوقع الثلاثة كيلو اللي نزلوا رجع مكانهم الحمد لله”.

يشار إلى أن الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، تنتهي فعاليتها غدًا الجمعة 30 أكتوبر الجاري.

وكان المنتج صادق الصباح قد أعلن مارس الماضي، عن تعاقده مع الإعلامية لجين عمران بشكل حصري، لدخولها الدراما السينمائية والتلفزيونية السعودية.

كتب صباح عبر حسابه الرسمي على Twitter: “بعونه تعالى وبالشراكة بين رايتكس للإنتاج وسيدرز آرت (صبّاح إخوان) تم توقيع عقد حصري مع الإعلامية لجين عمران لدخولها الدراما السينمائية والتلفزيونية السعودية خلال العام الجاري 2020 والعام القادم 2021. على أن تعلن تفاصيل هذه الأعمال قريباً”.

Advertisements

يُذكر أن لجين عمران إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج “صباح الخير يا عرب”. وهي أخت الفنانة أسيل عمران.

شاركت لجين بالتمثيل خلال فيديو كليب “يغيب ويشكي ظروفه” الذي غنت فيه شقيقتها أسيل عام 2008. كما ظهرت بدور مذيعة في عام 2016 مسلسل “ساق البامبو” من بطولة الفنانة سعاد عبد الله.