تراند اليوم : استعداد شبيه علاء ولي الدين لمشاركة مسلسل جديد مع عدد كبير من النجوم

أعلن الممثل الكوميدي محمد فوزي النصر، الشهير بـ”بو فوزي” عن التعاقد على عمل درامي جديد، يجمعه بعدد كبير من النجوم في العالم العربي، مُشيرًا إلى أن الأسابيع المقبلة سوف تشهد بدء عملية التحضير للمسلسل الذي لا يزال يحمل اسمًا مؤقتًا.

ويتكتم فوزي عن تفاصيل المسلسل، لافتًا إلى أن هذا التعتيم هو رغبة الشركة المنتجة للعمل “وذلك لأن الشركة لم تستقر على كل الأسماء المرشحة، ولم يتم التعاقد مع الجميع.

واشتهر بو فوزي بأعماله الكوميدية، يُعّد واحدًا من الفنانين الشباب الذين اقتحموا عالم الدراما العربية، وشبّه البعض طريقته بالفنان المصري الراحل علاء ولي الدين ، في نبوءة لصعود نجمه خلال الفترة المقبلة.