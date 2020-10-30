تراند اليوم : رانيا يوسف ترد علي تريقة محمد أنور : ميهمنيش – إتفرج

ردت الفنانة رانيا يوسف على سخرية الفنان محمد أنور من إطلالتها في سابع أيام الجونة السينمائي حيث أطلت بفستان جرئ مكشوف البطن.

وعبر حسابه على Twitter، صورة من أحد مسرحيات “مسرح مصر” التي شارك فيها مرتديًا ملابس مقطوعة من منطقة البطن، على غرار فتحة بطن فستان رانيا يوسف اليوم، وعلق: “نفس الشيء ولكنكم تحبون رانيا يوسف”.

لترد رانيا يوسف برموز تعبيرية ضاحكة وأضاف محمد أنور “إن شاء الله هكسب فى الاستفتاء ده”، لترد عليه رانيا يوسف “تفتكر”.

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على صعيد آخر، تنشغل رانيا يوسف حاليا بالجزء الثاني من مسلسل “الآنسة فرح”، الذي يشاركها في بطولته أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.