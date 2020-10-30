تراند اليوم : بعد يوسف شاهين.. فوز المنتج محمد تيمور بـ”السعفة الذهبية” بمهرجان كان

قال محمد تيمور المنتج الفني، إنه سعيد للغاية بفوز فيلمه “ستاشر” ب جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان ، لافتًا إلى أنه فوجئ بهذا الأمر بشدة.

وأضاف تيمور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة الشرقاوي مقدمة برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon: “عرفت بخبر الفوز بالجائزة عن طريق الصدفة ولم يكن فردًا من فريق العمل، بل كانت صديقة فرنسية مهتمة بالسينما، شعرت أن قلبي توقف ولم أكن متأكدًا من أنها تتحدث بجدية”.

وتابع، أن الفيلم حصل على جائزة بمهرجان موسكو أيضًا، لكن مهرجان كان له رهبة خاصة في نفسه ولهذا لم يكن يتوقع أبدًا هذا التكريم، لأن المنافسة النهائية كانت تشمل 11 فيلمًا من بين أكثر من 3000 فيلم منافس.

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وأردف، أن الفيلم يحكي قصة حياة شاب لديه من العمر 16 عامًا ويخوض رحلة معينة مدتها ربع ساعة من أجل توديع شخص عزيز عليه، إذ يبدأ الفيلم بشكل تشويقي ومع الوقت تتكشف الأحداث.

وواصل: “عملنا على إنتاج الفيلم منذ نهايات 2018 وهي مدة طويلة لإنتاج فيلم قصير، وظللنا نعمل لمدة سنة ونصف للحصول على منح من مصر أو من خارجها لكي نحصل على أي تمويل، وحاولنا العثور على فرص بديلة لتمويل الأفلام لأن هذا الأمر ليس متوفرًا بسهولة في مصر، وصورنا الفيلم قبل شهر واحد من انتشار فيروس كورونا وعمومًا فإن الفيلم تكلف نحو 200 ألف جنيه”.