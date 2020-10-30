تراند اليوم : محمد أنور بيتريق علي رانيا يوسف : هزأت نفسها – إتفرج

أطلت الممثلة رانيا يوسف اليوم خلال فعاليات اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي بفستان جريء، علق عليه الفنان محمد أنور بصورة ساخرة.

ونشر أنور عبر حسابه على Instagram، صورة من أحد مسرحيات “مسرح مصر” التي شارك فيها مرتديًا ملابس مقطوعة من منطقة البطن، على غرار فتحة بطن فستان رانيا يوسف اليوم، وعلق: “نفس الشيء ولكنكم تحبون رانيا يوسف”.

على صعيد آخر، تنشغل رانيا يوسف حاليا بالجزء الثاني من مسلسل “الآنسة فرح”، الذي يشاركها في بطولته أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

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