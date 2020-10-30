فن ومشاهير

تراند اليوم : أبلة فهيتا فصصت نجوم المهرجان : مابضيعش وقت – إتفرج

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اميرة محمد 0 تبليغ

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بدأت قناة ON في عرض موسم جديد من البرنامج الساخر “أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس”.

 

بدأت أبلة فاهيتا حلقتها بالسخرية من إطلالات الفنانات على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة، قائلة إن شيرين رضا تذكرها بممثلات مسلسل “Game of Thrones”، وأن إيناس الدغيدي اشبه بـ ليدي جاجا.

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سخرت فاهيتا من فستان بشرى مؤكدة أنه لولا كونها “صاحبة المهرجان” لما سمحوا لها بدخول السجادة الحمراء بالفستان الذي ارتدته، كما علقت على فستان قائلة إنها اعتادت انتقادها بسبب نسيان ارتداء بطانة الفستان، فقررت أن ترتدي البطانة لكنها نست الفستان.

أضافت أبلة فاهيتا أن لبلبة اصبحت أكثر جمالا قائلة “بقت شبهي”، ودعت لها أن يرزقها الله بالصحة، قبل أن تستعرض صورها مع أحمد مالك، وتقول إن لبلبة تتمتع بصحة جيدة، وأنها -فاهيتا- كانت ترى أن أحمد مالك أصغر من أن تعجب به.

يذكر أن برنامج “أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس” يُُعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تماما الحادية عشر مساءً عبر قناة ON.

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