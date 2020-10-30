رنا صلاح الدين - كسرت عارضة الأزياء الجميلة نيكول بوتورالسكي صمتها، بعد أيام من انتشار خبر انفصالها سرًا عن النجم الأمريكي براد بيت، وسط عاصفة رومانسية استمرت ثلاثة أشهر.
الجميلة الالمانية المتزوجة، البالغة من العمر 27 عامًا، والتي شوهدت لأول مرة في موعد مع الممثل، البالغ من العمر 56 عامًا، في أغسطس، انتقلت إلى حسابها الشخصي بموقع إنستجرام لمشاركة سلسلة من الصور مع تعليق غامض: 'انتظروا قليلًا هناك الأكثر".
يأتي هذا المنشور بعد أيام فقط من الادعاء بأن علاقتهما قد "انتهت تمامًا"، وبحسب مصدر لمجلة "بيج سكس" أن الانفصال حدث "فترة من الوقت".
أضاف مطلعون وفقا لما نشرته مجلة بيبول: 'لم ير براد نيكول منذ أغسطس. لم تكن هناك علاقة من الأساس، فقد رأوا بعضهما البعض عدة مرات وهذا كل شيء. لا يمكنك تسميته انفصالا، لأنهم لم يكونوا معًا في المقام الأول. لقد كان شكل غير رسمي.
بدت نيكول مثيرة في لقطاتها الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي شاركتها جنبًا إلى جنب مع خاصية انستجرام ستوري من وراء كواليس جلسة التصوير.
عارضة الأزياء في "زواج مفتوح" مع رجل الأعمال المليونير المقيم في برلين، رولاند ماري، 68 عامًا، والزي تشارك معه ابنها إميل، البالغ من العمر سبعة أعوام.
كانت هذه تفاصيل خبر بشكل غامض.. صديقة براد بيت المتزوجة تكسر صمتها بعد "الانفصال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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