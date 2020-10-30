بروكلين بيكهام يهنئ خطيبته بعيدهما الأول على أنستجرام

رنا صلاح الدين - قال بروكلين بيكهام، عارض الأزياء البريطاني والمصور الفوتوغرافي والابن الأكبر للاعب كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام والمغنية الإنجليزية ومصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، إنه لا يطيق الانتظار لبدء عائلة مع زوجته المستقبلية نيكولا بيلتز بينما يحتفلا بعيدهما الأول.

عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، شارك بروكلين صورًا حميمة حيث احتفل الثنائي بالذكرى السنوية الأولى بعد ثلاثة أشهر من خطوبتهما.

Advertisements

كتب: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي. أنا أكثر شخص محظوظ. لا أطيق الانتظار حتى أتقدم في العمر معك وأبدأ عائلة بجوارك. أحبك كثيرا". وتعليقًا على المنشور، قالت نيكول، "أحبك أكثر بروكلين".

كما شاركت نيكولا أيضًا على منصة مشاركة الصور والفيديو ونشرت نفس الصورة وكتبت، "ذكرى سنوية سعيدة لحب حياتي. أنا أسعد فتاة في العالم".