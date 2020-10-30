والد ميجان ماركل غاضب من تأخير محاكمة ابنته!

رنا صلاح الدين - كشف والد ميجان ماركل، توماس ماركل، عن غضبه، وذلك بعد تأخير محاكمة ابنته بشأن الخصوصية

تحدث توماس ماركل، والد دوقة ساسكس ميجان ماركل، بشأن التأخير في محاكمة الخصوصية بعد أن فازت ابنته بمحاولتها تأجيل المحاكمة بشأن الخصوصية ضد إحدى الصحف، حيث تأجلت حتى الخريف المقبل.

وفقًا لصحيفة ديلي ستار أونلاين، يقول توماس ماركل إن قضية الخصوصية كانت تسبب له "القلق" ويخشى أن "يموت غدًا" بعد أن وافقت المحكمة على طلب ميجان لتأجيل المحاكمة.

وأضاف توماس إنه يريد إنهاء هذه القضية في أسرع وقت ممكن بسبب مشكلات صحية. "لم يعش أي من أقاربي على الإطلاق أكثر من 80 عامًا. أنا شخص واقعي ويمكن أن أموت غدًا. وكلما تم حل هذه القضية مبكرًا كان ذلك أفضل".

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وفقًا لـ ميرور، كان السيد توماس ولا يزال يخطط للسفر إلى بريطانيا لتقديم الأدلة شخصيًا.

تقاضي ميجان أن ماركل شركة اسوشيتد نيوزبيبرز بشأن مقالات نُشرت في صحيفة "ميل أو صنداي" تضمنت أجزاءً من رسالة مكتوبة بخط اليد أرسلتها إلى والدها، توماس ماركل، في أغسطس 2018.

فازت زوجة الأمير هاري بمحاولتها تأجيل دعوى خصوصية ضد الصحيفة حتى الخريف المقبل بعد أن استمع القاضي لسبب سري من محاميها لطلب التأجيل.