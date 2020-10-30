رنا صلاح الدين - أعلنت المغنية والممثلة الأمريكية أريانا غراندي أن ألبومها الجديد "Positions" قد تم طرحه الآن بعد ساعات من تأييدها رسميًا لجو بايدن.
تحولت مطربة The Rain on Me إلى حسابها الشخصي على انستجرام، وأعلنت عن إصدار Positions، ألبومها السادس في أقل من ثلاث سنوات.
وكتبت أريانا وهي تشارك صورتها، "(الالبوم) خرج الآن". وكانت المغنية قد أعلنت عن الألبوم الجديد في منتصف أكتوبر، وأصدرت أغنية كعنوان بفيديو موسيقي جديد الأسبوع الماضي.
كما اختارت المغنية المعروفة مجموعة مختارة من ملابس حقبة الستينيات لتصوير بعض أغاني الفيديو كليب يوم الأربعاء. ونشرت صحيفة ديلي ميل مجموع من اللقطات لنجمة The Problem، البالغة من العمر 27 عامًا، وهي تتباهى بساقيها في ثوب أنيق مع تفاصيل حول الخصر.
كانت هذه تفاصيل خبر أريانا غراندي تطرح ألبومها الجديد "Positions" بإطلالات من الستينيات.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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