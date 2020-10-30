شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع حافل بالفخر.. عمرو سلامة يرصد 3 أحداث فنية مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المخرج عمرو سلامة، أن هناك أحداث فنية نعيشها حاليا، تجعل هذا الأسبوع حافل بالفخر، حيث قال عبر حسابه على فيس بوك "أشوف فيلم أسترالى كبير ورائع وتم ترشيحه فى مهرجان فينيسيا واحد من أهم ثلاثة مهرجانات سينمائية فى العالم وبطله أحمد مالك اللى عامل دور أكثر من رائع".



عمرو سلامة

وتابع، "المخرج محمد دياب هيخرج عمل كبير جدا إنتاج Marvel وDisney+ علشان يكون أول مخرج مصرى يخرج عمل بهذا الحجم ومع استوديوهات عالمية بهذه الأهمية.. وفيلم مصرى قصير للمخرج سامح علاء يفوز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان ويمكن من أهم الجوايز العالمية اللي السينما المصرية حصلت عليها في تاريخها.. أتمنى كل مصري يفهم قد إيه اللي بيحصل ده مهم ومفيد ومشرف لينا كلنا ولصناعتنا وفننا وللبلد ككل".

وكان المخرج عمرو سلامة أعرب عن سعادته لفوز الفيلم المصرى القصير "ستاشر" بجائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان فى دورته الـ73، وغرد عمرو سلامة، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "الفيلم المصري القصير ستاشر يفوز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان 73 خبر يدعو للفخر، مبروك لمصر ولصناعة السينما المصرية ولكل صناع الفيلم".