شكرا لقرائتكم خبر عن بطل "ستاشر" الفائز بالسعفة الذهبية: احفظوا هذا من أجل التاريخ وافتخروا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الفنان الشاب سيف حميدة، بطل فيلم "ستاشر" الحائز على جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائى الدولى، يواصل احتفالاته بالجائزة العالمية، معربا عن سعادته كونه أول فنان مصرى يحقق هذه الجائزة، حيث كتب عبر حسابه على فيس بوك: "احفظوا هذا من أجل التاريخ وافتخروا.. سيف حميدة هو أول ممثل مصرى يحقق جائزة السعفة الذهبية".





وكان سيف حميدة، بطل الفيلم القصير "ستاشر"، أعرب عن سعادته الشديدة لفوز الفيلم بجائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان فى دورته الـ73، وقال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تلقى خبر فوز الفيلم أثناء تواجده فى أحد المطاعم بالجونة ولم يتمالك نفسه من الفرحة، مضيفا: "كسرت طبق الأكل من السعادة والمطعم هيدفعنى ثمنه دلوقتى".



وأضاف سيف "أنا طالب فى أكاديمية الفنون، وبدأت التمثيل وأنا فى المدرسة فى المرحلة الابتدائية، كبر معى حب التمثيل حتى المرحلة الثانوية وشاركت فى مسرح الهواة، وفى الجامعة درست نظم المعلومات وفى سنة ثالثة قدمت فى أكاديمية الفنون وتم قبولى وتركت الدراسة من أجل التمثيل". Advertisements

وعن اختياره لتصوير الفيلم قال: "المخرج سامح علاء أجرى اختبارات لـ 300 شخص ولم يعجب بأى واحد منهم، ولم يتبق على التصوير إلا أيام قليلة وبالصدفة كان المخرج يشاهد فيديوهات لممثلين شباب، وشاهد فيديو وأنا أرتدى تيشيرت أحمر من اختبارات سابقة قدمتها عام 2017، ولفت نظره والتقى بى وقالى أنت اللى هتمثل الفيلم".

وأعلن مهرجان كان السينمائى عن فوز الفيلم المصرى القصير "ستاشر" للمخرج سامح علاء، بجائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان فى دورته الـ73، وفقا لما أعلنه حساب المهرجان الرسمى عبر تويتر.







