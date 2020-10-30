ميس حمدان "شريرة" فى فوتوسيشن عيد ميلادها بالتزامن مع الهالوين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة ميس حمدان "فوتوسيشن" جديدا احتفال بعيد ميلادها الذى يتزامن مع عيد الهالوين يوم 31 أكتوبر، حيث خضعت لجلسة تصوير مرعبة تناسب أجواء الهالوين وكأنها فى فيلم رعب داخل إحدى الغابات، ليكون احتفالها بعيد ميلادها والهالوين فى نفس التوقيت وبهذه الطريقة، فقد نشرت ميس ما يزيد عن 6 صور مختلفين، في إطلالة جريئة ومختلفة، ولم تظهر بها ميس من قبل.



ميس حمدان فى جلسة التصوير (1)



ميس حمدان فى جلسة التصوير (2)



ميس حمدان فى جلسة التصوير (3)

ميس اعتادت أن تفاجئ جمهورها بين الحين والآخر، بإطلالات جريئة ومختلفة، فقد خضعت لجلسة تصوير قبل عدة شهور على طريقة فيلم "جوكر" لخواكين فينكس، وقد تعرضت للكثير من الانتقادات.



ميس حمدان فى جلسة التصوير (4)

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ميس حمدان فى جلسة التصوير (5)



ميس حمدان فى جلسة التصوير (6)

وتواجدت ميس حمدان الأيام الماضية فى الجونة لحضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائى، وقالت لتليفزيون ”الخليج 365” خلال حضورها حفل الافتتاح، إنها تجد السوشيال ميديا مؤثرة بشكل كبير، لذلك تشارك معجبيها كل ما تقوم به، خاصة خلال فترة انتشار فيروس كورونا، والتى أتاحت وقتا أكثر لها.



ميس حمدان فى جلسة التصوير (7)

وطرحت ميس حمدان، مؤخراً أحدث أغنياتها بعنوان "صح صح"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الأغانى، والأغنية من كلمات الشاعر أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومكس وماستر المهندس ماهر صلاح، وصولو مزامير محمد النواف، وتعد ثانى تجارب ميس فى الغناء بالخليجى بعدما قدمت سابقًا أغنية "ماريده" من ألحان ناصر الصالح.