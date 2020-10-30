شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان وعائلتها تخرق قواعد الحجر الصحي وتنال الكثير من الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش العالم كله أزمة انتشار فيروس كورونا وتحقيق التباعد الاجتماعى، لمنع انتشار الفيروس، ويعد المشاهير قدوة لمتابعيهم، لذلك يتعرضون للهجوم حين يخالفون قواعد الحجر الصحى، وهذا ما حدث أكثر من مرة مع عائلة كاردشيان، فأشهر عضو فى العائلة نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان تعرضت للانتقادات والهجوم بعد أن أقامت حفل عيد ميلادها الأربعين على جزيرة خاصة بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء، حسبما ذكر موقع bbc، لكن كاردشيان قالت إن الحفل جاء بعد أسبوعين من إجراء عدد من الفحوص الطبية ومطالبة الجميع بالحجر الصحي.

وقالت كيم كاردشيان "إن هذا الحفل ذكرنى كيف أن حياتى مميزة"، وذلك تعليقا على صور للحفل نشرتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، إلا أنها لم تسلم من الهجوم، حيث وجد متابعو كيم على توتير أن الحفل لم يراعى شعور الآخرين، ويمس الأسر التى تعانى من التباعد بسبب كوفيد-19.

وقال أحد مستخدمى موقع تويتر: "إنه شىء سيئ، فالأغنياء يمكنهم التظاهر بأن الأمور تسير بشكل طبيعى على جزيرة خاصة، بينما يلغى الناس خططهم للتجمع للاحتفال بعيد الشكر وأعياد الميلاد"، ورد الموسيقار البريطاني بيت فرامبتون على صور كاردشيان، قائلا: "هل أنت عديمة الإحساس إلى هذا الحد. هل تدركين أن هذا هو آخر ما يريد أغلب الناس أن يروه في ظل أسوأ ارتفاع لمعدل انتشار كوفيد-19؟ الناس في هذا الوقت يتوجهون إلى بنوك الطعام، لا إلى جزر خاصة".

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وتعرضت كيم للهجوم، لم يكن الأول بالنسبة للعائلة، ففى أول شهر أكتوبر، والتقطت عدسات البابارتزى صور للمغنى العالمى كانى ويست زوج كيم كاردشيان وهو برفقة ابنته نورث البالغة من العمر سبع سنوات وهما يتناولان الغداء فى مطعم يابانى فاخر مملوك لمصمم الأزياء ميشيكو كوشينو خلال رحلتهما فى لندن، وحسب التقارير كانى ويست انتهك قواعد الحجر الصحى للسفر من بلد إلى أخرى فى ظل جائحة كورونا، حيث يُطلب من جميع الوافدين من الولايات المتحدة عمل حجر صحي لمدة أسبوعين للحد من انتشار الفيروس، وأولئك الذين يتجاهلون القواعد وينتهكون الحجر الصحي يمكن تغريمهم بما يصل إلى 1000 جنيه إسترليني، لكن كاني لم تطبق عليه القواعد مما عرضه لهجوم.

فى أغسطس الماضى أثارت كايلى جينر الجدل بعد نشرها صور مثيرة على أحد أسطح المنازل الفرنسية، وبعدها شوهدت مع أصدقائها من بينهم زاك بيا وفاى فى زيارة لمتحف اللوفر.

وحسب ديلى ميل سافرت كايلى إلى فرنسا لعقد اجتماعات مع Coty، الشركة الأم لـ Kylie Cosmetics، لكن معجبيها فوجئوا بأنها لم تكن فى كاليفورنيا، حيث أصدر الحاكم جافين نيوسوم إرشادات صارمة وسط جائحة فيروس كورونا المستمر، حيث يحث الموقع الرسمي لحكومة ولاية كاليفورنيا حاليًا الأشخاص على السفر فقط "للأمور العاجلة"، فهناك أكثر من 12 ألف حالة وفاة بسبب الوباء في ولاية كاليفورنيا وحدها، وعلق أحد متابعي كايلي جينر: "لست مضطرًا للتعامل مع كورونا إذا كنت غنيًا"، وأضاف: "هل انتهى الوباء بالنسبة للأثرياء؟ أنا فقط أراهم يأخذون إجازات فاخرة إلى أماكن استوائية أو أوروبا مثلما هو الحال مع كايلي جينر في باريس أنا لا أفهم".